Безпілотний космічний корабель Cygnus прибув на Міжнародну космічну станцію (МКС) рано вранці вчора, в понеділок 4 листопада, з місією по доставці вантажу, що включає майже чотири тонни свіжих припасів, зокрема тісто для приготування печива в рамках одного вельми «смачного» експерименту.

Астронавти, що знаходяться на борту станції, використовували роботизовану руку-маніпулятор для захоплення космічного корабля Cygnus NG-12, названого S.S. Alan Bean, на честь Алана Біна, астронавта місії «Аполллон-12» і четвертої за рахунком людини, що ступила на Місяць. Захоплення відбувся о 9:10 GMT, в той час, коли корабель і станція знаходилися над Мадагаскаром. Кількома годинами пізніше було здійснено стиковку корабля з модулем Unity космічної станції.

«Космічна вантажівка» Cygnus NG-12 доставила приблизно 3700 кілограмів обладнання і свіжих припасів для екіпажу станції. На його борту знаходилася велика кількість нових наукових експериментів.

Один з експериментів під назвою Zero G Oven experiment, що проводиться фірмою Zero Gravity Kitchen and Nanoracks, передбачає випічку печива в умовах мікрогравітації. Спеціально розроблена фірмою електропіч дозволить астронавтам вперше спекти в космосі печиво, щоб відчути себе на станції «як вдома», пояснили представники фірми.

Також на борту корабля Cygnus NG-12 знаходиться новий жилет для захисту астронавтів від згубного впливу радіації під назвою AstroRad Vest, а також «команда космічних мишей» (офіційно названа Rodent Research-14), яка буде використана для вивчення впливу змін освітлення тіла на стан клітин печінки. На МКС астронавти зустрічають 16 світанків і заходів Сонця щодоби при обертанні станції навколо Землі, тому ця проблема є досить актуальною, пояснили вчені проекту.

Cygnus S.S. Alan Bean є не єдиним апаратом компанії Northrop Grumman, що знаходяться в космосі. Раніше фірма вже запускала до МКС космічні кораблі цієї моделі, так апарат місії NG-11 був відправлений в космос в квітні і відбув зі станції в серпні. Цей космічний корабель, названий S.S. Roger Chaffee в честь астронавта місії «Аполлон-1», залишився на орбіті для виконання розширеної місії і проведення додаткових експериментів, пояснили представники фірми Northrop Grumman.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»