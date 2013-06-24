Підлітки віком від 14 років тепер можуть скористатися програмою «єПідтримка». Постанова Кабінету Міністрів України № 68 від 2 лютого 2022 року сьогодні набула чинності. Дана постанова була опублікована в газеті «Урядовий кур’єр» 3 лютого.

Особи віком від 14 років, які мають паспорт громадянина України та/або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, оформлені засобами Єдиного державного демографічного реєстру, та яким присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків уже сьогодні можуть отримати 1000 грн. Підлітки зможуть, крім стандартних категорій (книги, спорт, внутрішні подорожі тощо) витратити свою тисячу на освітні курси, шкільне приладдя та канцелярські вироби тощо.

Нагадаємо, 19 грудня 2021 року запрацювала державна програма «єПідтримка», що передбачає виплату тисячі гривень громадянам, які пройшли повну вакцинацію проти COVID-19. Кошти може отримати кожен громадянин України, який досяг 18 років і має у «Дії» зелений COVID-сертифікат вакцинації.