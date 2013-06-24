Хірурги лікарні при університеті міста Клайпеда видалили зі шлунка пацієнта близько кілограма цвяхів, гайок і шурупів. Про це повідомляє ВВС з посиланням на литовські ЗМІ. За словами лікарів, деякі об’єкти, вилучені під час операції, мали довжину до 10 сантиметрів.

Пацієнт розповів, що почав ковтати шурупи та цвяхи близько місяця тому після того, як вирішив перестати вживати алкоголь. Швидка доправила його до лікарні через скарги на гострий біль у животі. Хірург Сарунас Дайліденас, який провів операцію, назвав її унікальною. Місцеві медіа оприлюднили фото хірургічного лотка, повного металевих предметів, видалених зі шлунка пацієнта під час операції, яка тривала понад три години. За повідомленням лікарні, нині стан пацієнта стабільний.