Днями рятувальникам Донеччини довелося визволяти із слизької крижаної пастки косулю. Пригода сталася на Маячковському водосховищі поблизу Краматорська: один із жителів міста помітив на кризі за 150 метрів від берега тварину, яка, пошкодивши ногу, не могла самостійно перейти водойму.
Після повідомлення на телефон служби порятунку на місце прибули бійці 12-го Державного пожежно-рятувального загону. Оцінивши ситуацію, вони з допомогою драбини та мотузки змогли дістатися косулі, яка ризикнула вийти на лід без ковзанів, і обережно витягли її на берег. Тепер потерпілою опікуються ветеринари, а після лікування ноги вона зможе повернутися у звичні для неї природні умови життя.