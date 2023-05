Рік тому, через повномасштабне вторгнення росії, Президент Володимир Зеленський оголосив про запуск фандрейзингової платформи для підтримки України UNITED24. Про це повідомляє Урядовий портал.

З цієї нагоди відбувся саміт UNITED24 «The power of unity». І ця сила єдності (англ. – the power of unity) відчутна: зібрано$325 млн внесків від міжнародних компаній, українського бізнесу, благодійних організацій, світових знаменитостей та донорів із 110 країн! З них майже 1,4 млрд грн – на забезпечення потреб охорони здоров’я!Як результат, придбано: 176 найсучасніших реанімобілів типу С, 13 броньованих евакуаційних авто і понад 100 тисяч одиниць медичного та іншого обладнання, яке вже рятує життя українців.

Від 24 лютого минулого року окупанти майже щодня завдають ударів по українській медичній інфраструктурі. Уже постраждав 1451 обʼєкт. Найбільших втрат зазнали медичні заклади на території Харківської, Донецької, Миколаївської, Київської та Чернігівської областей. Тому коштами, зібраними через UNITED24, розпочато також відбудову закладів охорони здоров’я, наразі уже підтримано два заклади.

«Це не просто статистика – за цими цифрами стоїть чітке усвідомлення того, скільки життів врятовано! Ось лише кілька історій: завдяки сучасному реанімобілю типу С врятовано чоловіка, який перебував у стані шоку після масових осколкових поранень. Везли його із Салтівки, житлового району Харкова, де “прильоти” часті. Чи виходжування за допомогою інкубаторів передчасно народжених дітей вагою від 700 граміву медзакладах Дніпра, Миколаєва, Запоріжжя. Медична система буде триматись до останнього. Нині близько 500 машин “швидкої” не можуть виїхати на чергування через те, що їх вивезли чи знищили. Я не можу порахувати кількість медичного обладнання, яке росіяни вивезли фурами. І все це треба поповнювати. Нам дуже необхідна підтримка медичної системи! Донат через UNITED24 – це про перемогу! Донат через UNITED24 – це про життя! Отож, продовжуємо донатити – аж до великої Перемоги України – за нашу і вашу свободу! За перемогу і за життя!» – говорить Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

На саміті, зокрема, було оголошено про запуск двох нових напрямів фандрейзингу «Освіта і наука» та «Гуманітарне розмінування».

Мета першого – відновлення доступу до освіти для українських дітей. Його амбасадорами стали лауреати Нобелівської премії Пол Нерс, Едвард Мозер та Мей-Бритт Мозер, а також українсько-американська акторка Іванна Сахно.

Ціль другого напряму, амбасадором якого став відомий американський філософ Френсіс Фукуяма, – зробити безпечними українські землі та водойми і, як наслідок, зберегти життя людей. Наразі заміновано близько третини території нашої держави. За попередніми експертними оцінками, 10% сільськогосподарських земель непридатні для використання.

Серед тем, які звучали – «Як здобувати підтримку найбільших фондів і компаній?», «Як запускати фандрейзинг на мільйони?», «Як Україні залишатися у фокусі світової уваги?». Очевидно, фандрейзингова платформа UNITED24 є практичною відповіддю на них.