Протягом 2022 року 63% українців користувалися послугами онлайн. У 2021 році цей показник був 60%, а в 2020 році – лише 53%. Найпопулярнішими сервісами залишилися застосунок або портал Дія. Так, завдяки Дії на 10% більше українців стали користуватися послугами онлайн. Про це повідомляє Урядовий портал.

Про це свідчать результати щорічного всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології у вересні 2022 року на замовлення Програми розвитку ООН в Україні за підтримки Швеції й у партнерстві з Мінцифри.

Загалом 3 з 5 дорослих українців протягом року користувалися електронними державними послугами. Окрім цього, значно зросла кількість респондентів, які користувалися застосунком чи порталом Дія. У 2022 році цей показник становить 52%, у 2021 – 30%, а в 2020 – 13%. Тобто за три роки частка користувачів зросла в 4 рази. При цьому 79% респондентів, які користувалися державними електронними послугами, вважають досвід позитивним дуже позитивним.

«Ми продовжуємо будувати найзручнішу державу у світі з точки зору отримання держпослуг. Протягом року Мінцифра активно працювала над розвитком Дії. За цей час до застосунку приєдналися 6 млн користувачів. Зараз Дією користуються понад 18,5 млн українців, а веб-порталом – майже 22 млн. Той факт, що українці дедалі більше користуються державними електронними послугами, і абсолютна більшість позитивно оцінює свій досвід, свідчить, що наші зусилля дають свої результати», – зазначив керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України Мстислав Банік.

Під час повномасштабної війни українці переконалися у важливості онлайн-взаємодії з державою. Адже не кожен мав змогу скористатися держпослугами офлайн. До того ж, за останній рік значно зросла кількість внутрішньо переміщених осіб, які потребують підтримки і допомоги від держави.

«Опитування з’ясувало, що найбільше державними е-послугами користувалися молодші респонденти, а також жителі більших населених пунктів та більш освічені респонденти. Так, 82,5% респондентів серед 18-29-річних користувалися принаймні однією послугою, тоді як серед людей віком понад 70 років – 28%», – повідомив заступник директора Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький.

Як показало дослідження, цифровий розрив між віковими категоріями скорочується. За останні три роки з 2020 року рівень користування електронними послугами найбільше зріс саме серед людей старших вікових категорій: на 52% серед людей віком 70 і більше років та на 30% серед 50-69-річних. Для порівняння: цей показник зріс на 11% серед 18-29-річних та 18% – серед 30-49-річних.

Програма розвитку ООН в Україні системно співпрацює із Мінцифрою над створенням нових електронних послуг та розвитком цифрової освіти у країні. Саме тому важливо відстежувати думки і погляди громадян щодо користування е-послугами, щоб розуміти проблеми, з якими вони стикаються, а також відстежувати прогрес цифровізації.

«Цифрова трансформація не може відбуватися без одночасної роботи над підвищенням цифрової грамотності громадян, щоб вони могли скористатися всіма новими електронними сервісами. Зменшення розриву між різними віковими категоріями в користуванні е-послугами, яке виявило опитування, свідчить, що всі зусилля Мінцифри у цьому напрямі дають свої результати. Програма розвитку ООН продовжить підтримувати урядових партнерів на цьому шляху, щоб і далі сприяти підвищенню цифрових навичок українців, особливо з найбільш вразливих груп, і досягненню головної мети – скороченню цифрового розриву в країні», – сказала керівник групи проектів ПРООН з демократичного врядування Олена Урсу.

Загалом, 72% респондентів регулярно користуються інтернетом на щоденній основі, — показало дослідження. Ще 13% користуються інтернетом нерегулярно – 2-3 години на тиждень і рідше. Не користуються інтернетом узагалі 14% респондентів.