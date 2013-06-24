Чимало родин ромської національності, які тікали від війни з Луганщини, Донеччини, Харківщини, Запоріжжя, знайшли прихисток на Закарпатті. Зазвичай вони мешкають у пристосованих для тимчасового проживання спортивних залах місцевих навчальних закладів. Саме сюди на розмову до них навідується за визначеним графіком ось уже протягом трьох місяців методист відділу організації навчальних заходів для сімейних форм виховання Закарпатського обласного центру соціальних служб Каміла Горват, до речі, ромка за національністю.

За словами її керівниці Ярослави Куштан, проводити консультативні зустрічі із цією категорією громадян — ініціатива Каміли. Мета таких заходів — психологічно підтримати сім’ї з дітьми, роз’яснити батькам їхні обов’язки і права, донести інформацію, як вони мають дбати про інтереси своїх дітей. Більшість ромів очікувано не знають не те що про соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам від різних структур під час війни, а і зовсім про соціальну допомогу від держави, бо не мали паспортів.

Щоб ці люди змогли скористатися гарантованою фінансовою підтримкою, дбає представник Міжнародної організації з міграції (МОМ) Інна Сабодаш. Під час таких зустрічей вона роз’яснює ромам про різні види допомог, а затим сприяє координації з відповідними службами, щоб вони могли отримати паспорти. Зазвичай уже за тиждень роми-переселенці, маючи на руках документи, подають заяви на соціальні виплати. МОМ компенсує вартість придбаних ними лікарських препаратів у разі пред’явлення чека.

Під час інформаційних заходів розглядають життєві ситуації індивідуально кожного з учасників та напрацьовують варіанти допомоги.