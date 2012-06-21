Кожна друга вантажівка на українських дорогах їде перевантаженою, що руйнує дорожнє покриття.

Про це сказав Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу під час робочої поїздки на Черкащину, передає кореспондент Укрінформу.

"Багато доріг сьогодні будується, ми робимо WIM-комплекси для зважування в дорозі. До речі, перші майже 30, які працюють, показують, що кожний другий вантажний атомобіль їде з перевантаженням, з порушеннями. Є нараховані штрафи, статистика", - сказав Шмигаль.

Він додав, що перевантажені автомобілі руйнують дороги, в тому числі нещодавно збудовані.

Крім того, Шмигаль зауважив, що для збереження доріг необхідно максимально переводити вантажні перевезення на залізничні та річкові. Також додав, що серед пріоритетів для збереження доріг є подальший ваговий контроль, а також будівництво за допомогою концесії автобанів, які заберуть на себе основний потік вантажівок.

Як повідомлялося у травні цього року, вже 37 комплексів автоматичного габаритно-вагового контролю Weigh in Motion ("Зважування у русі", WIM) підключено до Центру обробки даних ГВК Укртрансбезпеки.

В Україні з 1 жовтня 2021 року запрацює система автоматичного нарахування штрафів за порушення норм габаритно-вагового контролю.