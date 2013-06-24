Завдяки ініціативі Мінрегіону та координатора проєктів ОБСЄ в Україні кожна громада може вільно завантажити картосхему своєї території. За словами заступника профільного міністра В’ячеслава Негоди, під час децентралізації повноваження органів місцевого самоврядування територіальних громад поширилися на всю територію країни і вже не обмежуються територіями населених пунктів.

«Щоб чітко розуміти свої межі, бачити, що і де розміщено на їхній території, громадам потрібна проста і зрозуміла картографічна підоснова. Це дасть змогу ефективніше управляти територією, інвентаризувати майно і ресурси, планувати розвиток громади. Тому ми спільно з партнерами створили картосхеми для всіх громад. Поки що вони не визначають юридичних меж громад. Їх встановлення –– наступний крок, який ми робитимемо спільно з Держгеокадастром», –– наголосив заступник міністра під час презентації ініціативи.

Спеціаліст з виборів та врядування координатора проєктів ОБСЄ в Україні Євген Побережний вважає, що нововведення допоможе громадам ухвалювати управлінські рішення. Картосхеми можуть стати основою для більш прогресивих інструментів з обліку ресурсів громад, планування їхнього розвитку.

Картосхему кожної територіальної громади можна переглянути або безплатно завантажити в новому розділі «Карти тегромад» у розділі Новий АТУ. Усі карти готові до друку в оригінальному масштабі (від 1:5000 до 1:125 000) двох форматів: PDF та JPEG. Масштаб кожної картосхеми у форматі PDF лінійний і підібраний так, щоб кожна територіальна громада мала змогу роздрукувати карту у форматі А1. Для використання картосхем у презентаціях тергромад, на сайтах, у документах тощо підготовлено растрову картосхему у форматі JPEG, яка має значно менший розмір файлу.

За словами координатора групи експертів з картографії та геопросторових даних Павла Остапенка, хоч картосхеми не встановлюють юридичних меж громад, вони дають змогу зорієнтуватися, де проходить орієнтовна межа громади, куди направляти землевпорядників.

«Для стратегічного планування це гарний інструмент. Ми тут показали не лише межі, а й дороги державного і місцевого значення, вулиці, розселенську мережу, гідрографію, рослинний покрив, відобразили навіть старостинські округи», –– цитує експерта сайт decentralization.gov.ua.