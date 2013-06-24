«Будівництво концесійного автобану — один з найочікуваніших проєктів для країни. Краковець — Броди — Рівне має стати першим проєктом державно-приватного партнерства в галузі будівництва та експлуатації доріг. Маємо якнайшвидше розпочати його реалізацію», — наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час наради про реалізацію цього амбітного проєкту.

За маршрутом проєкту завершено збирання інформації, поінформував міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Проаналізовано всі матеріали, зроблено заміри інтенсивності руху й технічний дизайн, зокрема розроблено три варіанти проходження траси.

Під час обговорення було презентовано основні параметри проєкту Краковець — Броди — Рівне, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів. Протяжність дороги має становити близько 280 км, а час проходження маршруту прогнозовано скоротиться з 4 годин 20 хвилин до 2,5 години. Дорогу буде розраховано на швидкість 130 км/год, а реалізувати проєкт передбачено у три етапи. Перші роботи мають розпочати наступного року.