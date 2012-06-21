Чергового вагомого результату досягла Краснопільська ОТГ на Сумщині. У вересні цього року Європейська комісія затвердила план місцевого економічного розвитку громади, забезпечивши краснопільцям відкритий доступ до програм Ради Європи, які стосуються розвитку місцевого бізнесу, створення нових виробництв і робочих місць. Як повідомив голова громади Юрій Яремчук, розроблений план передбачає широке залучення інвестиційних донорів з України і з-за кордону. Тож найближчим часом тут розраховують істотно активізувати місцеве виробництво. Днями у громаді в комунальному інклюзивно-ресурсному центрі відкрили логопедичний кабінет, де надаватимуть комплекс послуг дітям з особливими освітніми потребами. Для малечі провели арттерапевтичне заняття «Шляхами осені», поєднавши приємне, пізнавальне і корисне. Цей проєкт втілено спільно із програмою U-LEAD з Європою за підтримки селищного і районного бюджетів.
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