Розпочався і триватиме до 4 лютого цього року включно відбір інфраструктурних проєктів, які реалізовуватимуть за кредитні кошти, надані Європейським інвестиційним банком у межах спільної з нашою державою угоди «Програма з відновлення України».

Заступник міністра фінансів Олександр Кава повідомив, що 340 мільйонів євро спрямують на реконструкцію критично важливої соціальної інфраструктури, зокрема реконструкцію, будівництво та енергоефективність житла, шкіл, закладів охорони здоров’я та соціальних центрів. Кошти програми можна використати на відновлення й реконструкцію систем водо- й теплопостачання, мостів, доріг місцевого й регіонального значення, міської транспортної інфраструктури, заміну зруйнованої інфраструктури міського транспорту.

Програма поширюється на Донецьку та Луганську області (територію, підконтрольну уряду України), Дніпропетровську, Запорізьку, Харківську, Херсонську, Київську, Одеську та Полтавську області.

Щоб отримати фінансування за рахунок субвенції, свої проєктні пропозиції мають подати органи місцевого самоврядування, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад територіальних громад. Затверджена в установленому законодавством порядку проєктна документація має неодмінно враховувати потреби людей з інвалідністю, інших маломобільних соціальних груп, а також вимоги щодо енергоефективності будівель. Календарний план реалізації проєктів має становити 1—3 роки. Загальна кошторисна вартість проєктів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капремонт) має розпочинатися з 15 тисяч гривень. Для Донецької та Луганської областей у зоні до 25 кілометрів від лінії розмежування допускається фінансування лише проєктів соціального спрямування вартістю до мільйона євро.

Повний перелік документів і анкети на участь у відборі розміщено на офіційному вебсайті Міністерства розвитку громад та територій.