Конкретні проєкти щодо пріоритетного відновлення Україна представить на конференції з питань відновлення України-2023 (Ukraine Recovery Conference), яка відбудеться у червні в Лондоні (Велика Британія). Мета — залучити міжнародних партнерів, бізнес та фінансові організації до фінансування та реалізації цих проєктів. На цьому міністр фінансів Сергій Марченко акцентував під час третього засідання Керівного комітету Міжвідомчої координаційної платформи донорів України.

Міністр додав, що на конференції презентують цифрову екосистему для управління процесами відновлення — DREAM. Ця система забезпечить прозорість відбудови й відстежуватиме всі етапи проєктів: від планування та затвердження до фінансування, закупівель, будівництва і введення в експлуатацію. Очікують, що українська сторона разом із представниками країн-партнерів та міжнародних фінансових організацій розгляне питання механізмів підтримки доступності страхування воєнних ризиків.

Міжвідомчу координаційну платформу донорів України започатковано в січні 2023 року, коли відбулося перше засідання Керівного комітету. Ініціатива об’єднує представників влади України, ЄС, країн G7, а також партнерів з міжнародних фінансових установ, зокрема Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Співголови платформи — міністр фінансів України Сергій Марченко, заступник радника Білого дому з національної безпеки з міжнародної економіки Майкл Пайл від Сполучених Штатів та генеральний директор з питань сусідства та переговорів щодо розширення Герт-Ян Купман від Європейської комісії.

На третьому засіданні Керівного комітету Міжвідомчої координаційної платформи донорів України його учасники зосередилися на питанні мобілізації ресурсів на швидке відновлення України 2023 року.

Сергій Марченко поінформував про поточний стан економіки і фінансів нашої держави та відзначив важливість продовження зовнішньої фінансової підтримки.

«Цього року Україна вже отримала 18,5 мільярда доларів США бюджетної підтримки. Маємо запевнення від партнерів щодо продовження підтримки. Працюємо для мобілізації ресурсів і на наступний рік», — зауважив міністр фінансів.

Під час обговорення прогресу в мобілізації ресурсів на потреби у швидкому відновленні України, наявних інструментів донорської підтримки нашої країни, можливостей страхування воєнних ризиків Сергій Марченко зазначив, що українська команда заохочує міжнародних партнерів приєднатися до наявних інструментів фінансування, розроблених спільно з багатосторонніми банками розвитку. Україна вже може запропонувати різні майданчики для спрямування до нас міжнародної підтримки.

У Міністерстві фінансів нагадують, що недавно Світовий банк створив ефективні механізми залучення фінансової допомоги, такі як фонд The Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund (URTF) та програма Special Program for Ukraine’s Recovery and Crisis Response (SPUR). Європейський інвестиційний банк схвалив Ініціативу ЄС для України. У межах ініціативи буде створено фонд, який дасть змогу країнам і донорам підтримувати інвестиції в державному і приватному секторах. Європейський банк реконструкції та розвитку створив Антикризовий фонд ЄБРР. Внески донорів використовуватимуть як фінансові гарантії та інвестиційні гранти для підтримки життєво важливих секторів української економіки.

Учасники третього засідання Керівного комітету Міжвідомчої координаційної платформи донорів України підтвердили наміри й надалі тісно співпрацювати для залучення міжнародних зобов’язань на нагальні потреби нашої держави.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»