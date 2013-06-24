Відстрочення платежів з обслуговування боргу за єврооблігаціями і варантами у найближчі два роки дає змогу спрямувати заощаджені 5 мільярдів доларів США на нагальні потреби: соціальний захист та грошове забезпечення військовослужбовців. Адже наші непокриті потреби — близько 5 мільярдів доларів щомісяця. Інакше ми спрямували б ці кошти на погашення боргів. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час спільного телемарафону «Єдині новини».

«Хочу подякувати країнам-членам G7 та членам Паризького клубу кредиторів, які погодилися перенести виплати відсотків тіла основного боргу на два роки. Сподіваємося, що комерційні інвестори в наші цінні папери теж підуть на ті умови, які ми їм запропонували. Адже в нас є 13 випусків цінних паперів, і за кожним із них ми запропонували інвесторам відстрочення строку виплати відсотків і погашення тіла кредиту», — сказав він.

Міністр фінансів наголосив, що Україна завжди була порядним позичальником: «Ми повертали все в терміни та зменшували обсяг державного боргу. Навіть за п’ять місяців війни ми здійснювали обслуговування наших видатків і боргів».