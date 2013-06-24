Із 00 год. 00 хвилин 23 вересня 2021 року на території України застосовуватимуть обмежувальні заходи, передбачені для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки. Таке рішення вчора ухвалено на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Глава уряду зауважив, що епідемічна ситуація у країні стрімко погіршується, тому обов’язок держави — захистити життя та здоров’я людей.

«Обмеження «жовтої» та «червоної» зон не поширюватимуться на ті заклади, де персонал і відвідувачі вакциновані, мають негативний тест або підтвердження нещодавно перенесеної хвороби. Це той метод, який нині успішно використовують європейські і світові країни, щоб уберегти людей і водночас не зупиняти економічну активність», — зазначив Прем’єр.