Країни Балтії та Північної Європи одностайно виступають за те, що Україна має перемогти у війні з росією, тому на міністерській зустрічі НАТО в Бухаресті закликатимуть союзників збільшити постачання зброї Україні, зокрема танків, систем ППО та далекобійної артилерії.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу на спільній з очільником МЗС Дмитром Кулебою та колегами з країн Балтії та Північної Європи пресконференції у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Скандинавські і балтійські країни одностайно виступають за наші життєві інтереси, наше розуміння гуманності і за те, що Україна обов’язково має перемогти… З боку Естонії хочу підкреслити, що нам треба змінити парадигму західної громади у підтримці України – потрібно більше санкцій невідкладно, потужніші поставки зброї, танків зокрема, а також ракет середнього радіусу і систем ППО», - сказав Рейнсалу.

Він зауважив, що тут не повинно бути якихось вагань чи двозначності, оскільки російська агресія - це екзистенційна загроза для всієї архітектури європейської безпеки.

Підтримку цій позиції висловив і очільник МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс.

«Ми з Києва їдемо до Бухареста… Я думаю, ми всі повинні надіслати меседж нашим союзникам у НАТО, що Україні потрібно більше зброї. Україні потрібні системи протиповітряної оборони, артилерія і більше танків, тому що ми перебуваємо у тих обставинах, коли треба зупинити російського агресора», - сказав він.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс також наголосив, що спільною метою є перемога України на полі бою, тому західні країни на її запит вже давно мають дати танки та далекобійну артилерію.

«Ми всі їдемо на зустріч до Бухареста і будемо на різні голоси повторювати те саме. Це наше звернення до наших друзів, партнерів і союзників – треба зробити все, що потрібно, якщо ми хочемо, щоб Україна перемогла», - акцентував Ландсбергіс.

Нагадаємо, 28 листопада міністри закордонних справ Естонії Урмас Рейнсал, Ісландії Тордіс Гилфадоттір, Латвії Едгарс Рінкевичс, Литви Габріелюс Ландсбергіс, Норвегії Аннікен Вітфельдт, Фінляндії Пекка Хаавісто та Швеції Тобіас Біллстрьом прибули до Києва, щоб обговорити подальшу підтримку України.