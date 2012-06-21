Латвія та Естонія відкрили кордони для українців.

Дозволили в'їжджати і з метою туризму, повідомляє МЗС України.

Для в'їзду до Латвії потрібно надати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зроблений не більш ніж за 72 години до перетину кордону, або тест на антиген, проведений не раніше ніж за 48 год. до перетину кордону. Тоді можна не відбувати 10-денну самоізоляцію.

Латвія визнає вакцини Vaxzevria/AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Moderna, Janssen. Також потрібно заповнити анкету на сайті covidpass.lv не раніше, ніж за два дні до приїзду.

Естонія не вимагається ПЛР-тест та відбуття самоізоляції. Україну вони віднесли до країн із низьким рівнем ризику інфікування.

До Естонії можна в'їжджати з будь-якою метою у період з 19 по 25 липня. Естонська влада щотижня переглядає показники у країнах і продовжує або не продовжує дозвіл на в'їзд.

У Латвії зменшилася кількість трудових мігрантів із України. Фермери скаржаться на брак персоналу. Причиною є пандемія коронавірусу та карантинні обмеження, які ускладнюють правила в'їзду в країну.