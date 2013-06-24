Сьогодні, 13 червня 2022 року, Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет взяв участь у зустрічі міністрів науки країн G7. Про це повідомляє Урядовий портал.

Сергій Шкарлет розповів про функціонування української науково-інноваційної системи в умовах російської агресії, нагальні завдання, над вирішеннями яких фахівці МОН щоденно працюють спільно з іноземними партнерами, та досягнуті результати.

«Уже 110 днів розпочата росією повномасштабна війна проти України забирає життя, змушує українців покидати рідні домівки, а науковців та інноваторів шукати можливість продовження своєї діяльності за кордоном. Війна руйнує нашу інфраструктуру, зокрема дослідницьку та інноваційну, призводить до значних втрат в економіці, важких екологічних наслідків та глобальної продовольчої кризи», – зазначив Сергій Шкарлет.

Міністр наголосив, що Україна щодня демонструє свою сміливість та героїчно протистоїть російській агресії.

«Ми віримо у перемогу і вже зараз працюємо над планом відновлення України у воєнний та післявоєнний періоди. Наука, технології та інновації відіграють і будуть відігравати одну з ключових ролей у якнайшвидшому відновленні постраждалих від війни регіонів України», – сказав Сергій Шкарлет.

Він повідомив, що наразі нагальними завданнями є:

підтримка науковців та інноваторів в умовах воєнного стану;

релокація закладів вищої освіти та наукових установ;

створення можливостей продовжувати наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність внутрішньо переміщеними особами;

удосконалення інституту академічної мобільності;

розроблення програм повернення науковців та інноваторів, які були вимушені покинути країну;

робота над впровадженням засад відкритої науки та інновацій;

прискорення процесів інтеграції до європейського та світового дослідницького просторів.

Федеральний міністр пані Беттіна Старк-Ватцінгер та усі колеги-міністри країн «Великої сімки» висловили солідарність з українськими освітянами та науковцями, які, попри надскладну ситуацію в країні, впевнено йдуть на шляху модернізації науки.

У своїх виступах міністри науки країн G7 наголосили на підтримці України та українських науковців. Також вони висловили готовність і надалі допомагати українським дітям та їхнім сім'ям, які втратили домівки внаслідок бомбардувань військовими рф.

Основні підсумки зустрічі:

Канада створила фонд для підтримки навчання української молоді та працевлаштування науковців.

Франція створила фонд фінансової допомоги для наукових досліджень, завдяки якому українські вчені можуть відновити наукову діяльність.

США виділили на підтримку наших науковців 4 млн доларів. Наразі установи розробляють програми підтримки для всіх, хто постраждав від війни.

Велика Британія, зокрема Британська академія наук, готова надавати робочі місця українським науковцям для того, щоб вони мали змогу продовжити свої дослідження.

У заході також взяла участь Європейський комісар Марія Габріель, яка запевнила, що Комісія ЄС і надалі буде підтримувати Україну.

«Наша держава щодня демонструє свою сміливість та героїчно протистоїть російській агресії. Міжнародна спільнота все це бачить і, як зазначила пані Беттіна Старк-Ватцінгер, світові важливо, щоб Україна стала ще міцнішою. Всебічна підтримка нових ідей, науки, інновацій прискорить процеси інтеграції до європейського та світового дослідницького простору», – повідомив у своєму телеграм-каналі Сергій Шкарлет.

Він закликав міністрів освіти та наукових досліджень країн G7 продовжувати посилювати тиск на країну-агресора, адже Україна героїчно протистоїть російській агресії, щодня виборюючи спільні цінності.