Сьогодні, 13 червня 2022 року, Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет взяв участь у зустрічі міністрів науки країн G7. Про це повідомляє Урядовий портал.
Сергій Шкарлет розповів про функціонування української науково-інноваційної системи в умовах російської агресії, нагальні завдання, над вирішеннями яких фахівці МОН щоденно працюють спільно з іноземними партнерами, та досягнуті результати.
«Уже 110 днів розпочата росією повномасштабна війна проти України забирає життя, змушує українців покидати рідні домівки, а науковців та інноваторів шукати можливість продовження своєї діяльності за кордоном. Війна руйнує нашу інфраструктуру, зокрема дослідницьку та інноваційну, призводить до значних втрат в економіці, важких екологічних наслідків та глобальної продовольчої кризи», – зазначив Сергій Шкарлет.
Міністр наголосив, що Україна щодня демонструє свою сміливість та героїчно протистоїть російській агресії.
«Ми віримо у перемогу і вже зараз працюємо над планом відновлення України у воєнний та післявоєнний періоди. Наука, технології та інновації відіграють і будуть відігравати одну з ключових ролей у якнайшвидшому відновленні постраждалих від війни регіонів України», – сказав Сергій Шкарлет.
Він повідомив, що наразі нагальними завданнями є:
- підтримка науковців та інноваторів в умовах воєнного стану;
- релокація закладів вищої освіти та наукових установ;
- створення можливостей продовжувати наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність внутрішньо переміщеними особами;
- удосконалення інституту академічної мобільності;
- розроблення програм повернення науковців та інноваторів, які були вимушені покинути країну;
- робота над впровадженням засад відкритої науки та інновацій;
- прискорення процесів інтеграції до європейського та світового дослідницького просторів.
Федеральний міністр пані Беттіна Старк-Ватцінгер та усі колеги-міністри країн «Великої сімки» висловили солідарність з українськими освітянами та науковцями, які, попри надскладну ситуацію в країні, впевнено йдуть на шляху модернізації науки.
У своїх виступах міністри науки країн G7 наголосили на підтримці України та українських науковців. Також вони висловили готовність і надалі допомагати українським дітям та їхнім сім'ям, які втратили домівки внаслідок бомбардувань військовими рф.
Основні підсумки зустрічі:
- Канада створила фонд для підтримки навчання української молоді та працевлаштування науковців.
- Франція створила фонд фінансової допомоги для наукових досліджень, завдяки якому українські вчені можуть відновити наукову діяльність.
- США виділили на підтримку наших науковців 4 млн доларів. Наразі установи розробляють програми підтримки для всіх, хто постраждав від війни.
- Велика Британія, зокрема Британська академія наук, готова надавати робочі місця українським науковцям для того, щоб вони мали змогу продовжити свої дослідження.
У заході також взяла участь Європейський комісар Марія Габріель, яка запевнила, що Комісія ЄС і надалі буде підтримувати Україну.
«Наша держава щодня демонструє свою сміливість та героїчно протистоїть російській агресії. Міжнародна спільнота все це бачить і, як зазначила пані Беттіна Старк-Ватцінгер, світові важливо, щоб Україна стала ще міцнішою. Всебічна підтримка нових ідей, науки, інновацій прискорить процеси інтеграції до європейського та світового дослідницького простору», – повідомив у своєму телеграм-каналі Сергій Шкарлет.
Він закликав міністрів освіти та наукових досліджень країн G7 продовжувати посилювати тиск на країну-агресора, адже Україна героїчно протистоїть російській агресії, щодня виборюючи спільні цінності.