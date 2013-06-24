Новий очільник Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості має перезапустити роботу відомства і трансформувати її відповідно до потреб країни, яка воює. Про це заявила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко під час представлення новопризначеного міністра Олександра Камишіна колективу міністерства.

«Ми впевнені, що переможемо в цій війні. І перед нами відкривається нове вікно можливостей. Маємо розвивати вітчизняний сектор Military Tech. Адже Україна не може весь час покладатися тільки на зброю союзників. Вітчизняний сектор оборонної промисловості пріоритетний для Президента й уряду нині й після закінчення війни. Адже в теперішніх війнах перемагає той, в кого сучасніша зброя.

Олександр Камишін проявив неабиякі лідерські якості, очолюючи Укрзалізницю, тепер перед ним стоїть новий виклик: змінити підходи до роботи Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості і зробити все можливе, щоб в найкоротші строки забезпечити армію зброєю українського виробництва», — заявила Юлія Свириденко.