За минулий тиждень у межах державної програми «Доступні кредити 5—7—9%» видано 1062 пільгові кредити на загальну суму 3,9 мільярда гривень. Усього з часу впровадження програми суб’єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 41 548 кредитів на загальну суму 114 мільярдів гривень.

За період воєнного стану в межах державної програми «Доступні кредити 5—7—9%» укладено 6726 кредитних договорів на загальну суму 24,38 мільярда гривень (зокрема банками державного сектору — 5335 на суму 15,2 мільярда гривень), з яких 0,21 мільярда — на інвестиційні цілі; 3,09 мільярда — як антикризові кредити; 1,58 мільярда — як рефінансування попередньо отриманих кредитів; 15,59 мільярда — для сільськогосподарських товаровиробників, переважно на інвестиційні цілі; 3,90 мільярда гривень — на антивоєнні цілі. В умовах воєнного стану одним із пріоритетів Мінфіну залишається державна підтримка розвитку підприємництва, що здійснюється зокрема завдяки ініційованій Президентом Володимиром Зеленським програмі «Доступні кредити 5—7—9%».