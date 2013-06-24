За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5—7—9%» видано 417 пільгових кредитів на загальну суму 2,76 млрд грн, у тому числі, банками державного сектору економіки укладено 258 кредитних договорів на суму 1,2 млрд гривень.

Усього з моменту старту програми суб’єкти підприємництва станом на кінець жовтня отримали від уповноважених банків 49 405 кредитів на загальну суму 149,17 млрд грн, з яких 31 894 — від банків державного сектору економіки на загальну суму 59, 57 млрд гривень.

За період дії воєнного стану в Україні укладено 14 583 кредитні договори на загальну суму 59,55 млрд грн, з яких: 0,77 млрд — на інвестиційні цілі; 5,21 млрд — як антикризові кредити; 4,5 млрд — як рефінансування попередньо отриманих кредитів; 23,65 млрд — кредити для сільськогосподарських товаровиробників; 25,39 млн — на антивоєнні цілі.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва, єдиним учасником якого є уряд в особі Міністерства фінансів, яке координує усі аспекти його діяльності.