Від початку цього року підприємці отримали 9582 кредити за програмою «Доступні кредити» на загальну суму 38 млрд грн. 20% кредитів банки видали переробним підприємствам. Минулого тижня підприємці отримали 512 таких кредитів на суму 1,8 млрд грн. Від початку чинності програми (лютий 2020 року) було видано 88,5 тисячі кредитів на суму 305 млрд грн.

З початку 2024 року підприємці взяли найбільше доступних кредитів на поповнення обігових коштів — на 14,7 млрд грн, 8 млрд грн кредитів банки видали бізнесу, який працює в зоні високого воєнного ризику, 8 млрд грн — переробним підприємствам, 6 млрд грн — на реалізацію інвестиційних проєктів.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у галузях: сільського господарства (47%); оптової та роздрібної торгівлі (25%); переробної промисловості (18%).

Серед регіонів лідери за сумами укладених кредитних договорів — Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

Нині участь у програмі беруть 45 банків, повідомляє Мінекономіки.