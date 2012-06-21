Згідно з домовленостями, досягнутими нещодавно під час зустрічі президентів України та Туреччини, у Херсонській області планують побудувати містечко для переселенців з Криму, серед яких понад 500 сімей кримських татар. Президент Володимир Зеленський провів нараду з командою Представництва Президента в Автономній Республіці Крим і наголосив, що вже цього року мають розпочатися роботи і від Представництва потрібні комунікація та контроль.
Володимир Зеленський зробив акцент на важливості реалізації програми, яка спрощує процедуру навчання дітей з окупованих територій в українських закладах вищої освіти.
«Щоб діти одразу на КПВВ отримували всі документи та знали про можливість вступити до будь-якого вишу», — зазначив глава держави.
За його словами, на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Чонгар» на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом буде створено спеціальний хаб з розвиненою інфраструктурою для комфортного перетину українцями КПВВ, побудовано якісні дороги й забезпечено транспортне сполучення.
«Ідея в тому, щоб усі побачили, як ми ставимося до людей, до кримчан. Ти приїздиш, а тут місто-сад. Відчуваєш різницю, адже тут усе на вищому рівні: заправка, школа, дитсадок, будинки», — зазначив Президент. Він закликав представника Президента в АРК Антона Кориневича стати рушієм цього проєкту, повідомляє Офіс Президента.
Антон Кориневич повідомив, що днями на КПВВ «Чонгар» відбулося виїзне засідання Комітету Верховної Ради з прав людини за участю жителів півострова. Під час цієї зустрічі кримчани розповіли про порушення їхніх прав у Криму, а також важливість безперешкодного доступу до якісних медичних, освітніх, адміністративних та інших послуг. Він подякував Володимирові Зеленському за його увагу до діяльності Представництва в АР Крим і наголосив на важливості подальшої спільної роботи щодо проблематики окупованих територій, «щоб Крим постійно був на порядку денному».
Президент наголосив, що хотів би отримувати інформацію про ситуацію на Кримському півострові безпосередньо від людей, які там перебувають. «Якщо не своїми очима, то очима людей, які живуть у Криму. Щоб вони давали нам інформацію і щоб ми могли через вас її отримувати», — сказав він.
На запитання глава держави, чим він може допомогти в поточній роботі Представництва, Антон Кориневич просив Президента сприяти пришвидшенню доопрацювання законопроєкту щодо захисту політичних в’язнів, представив бачення концепції перехідного правосуддя і наголосив на важливості підтримки кримськотатарського народу.
Володимир Зеленський підтримав пропозицію про створення спеціального фонду, який надаватиме талановитим кримчанам гранти на розвиток, навчання, представлення нашої держави на міжнародних майданчиках.
«Це виключно гуманітарна ініціатива. Вона покаже, що ця держава їх чекає, що Україна — справді Європа та свобода», — заявив Антон Кориневич.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»