Участь у другому саміті «Кримської платформи», який пройде сьогодні, підтвердили приблизно 60 країн і міжнародних організацій. Серед них майже 40 –– на рівні президентів та прем’єр-міністрів. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в коментарі, оприлюдненому на сайті МЗС, повідомляє Укрінформ.

Він зауважив, що торік установчий саміт «Кримської платформи» став найбільшою дипломатичною подією в українській історії, але географія учасників виявила і слабкі місця: тоді вдалося консолідувати весь євроатлантичний простір та країни «Групи семи», але інші регіони, зокрема Азія, Африка, Латинська Америка, було представлено порівняно слабко.

«Повернення Криму під контроль України гарантуватиме безпеку всього Чорноморського регіону, Європи та світу. Те, що кількість учасників саміту «Кримської платформи» зросла більш ніж на третину, а географія участі стала по-справжньому глобальною, свідчить, що весь світ на боці України в питанні повернення Криму», –– підкреслив Дмитро Кулеба.