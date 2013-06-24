Відбулося перше засідання Національної комісії з питань кримськотатарської мови під співголовуванням віцепрем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, постійного представника Президента в АРК Таміли Ташевої та голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова. Учасники обговорили можливість створення робочої групи з питань правопису кримськотатарської мови. До її складу мають увійти мовознавці, які працюватимуть над розробленням офіційного правопису кримськотатарської мови на основі латинського алфавіту. Саме затвердження правопису зможе підсилити авторитет кримськотатарської мови і сприятиме її популяризації в Україні та світі.

«Кримськотатарська мова — це унікальне культурне надбання, що перебуває під захистом ЮНЕСКО. І саме ми зобов’язані її зберегти. Зараз маємо сфокусуватися на тих напрямах, які дають реальні результати. Першочергово розробити правопис і нормативно-правову базу для його офіційного затвердження. Це має стати сигналом окупантам у Криму, що Україна не допустить зникнення кримськотатарської мови», — наголосила Ірина Верещук.

Мінреінтеграції нагадує, що нацкомісію утворив уряд на початку січня цього року на виконання Стратегії розвитку кримськотатарської мови на 2022—2032 роки.