Зараз навіть люди у віддалених селах чули про електронні валюти. Ще б пак, адже курс біткоїна наразі перевищує 24 тисячі доларів, причому крипту із задоволенням приймає все більше й більше інтернет-магазинів.

Чого уже досяг біткоїн?

На момент виникнення біткоїнів ніхто навіть не сподівався, що крипта стане такою популярною. Перші роки цифрові гроші майже нічого не коштували, а якщо вдавалося трохи піднятися в ціні, траплялося різке падіння вартості. Нині криптовалюти не лише довели свою надійність: навіть керівництво країн задумується про запуск національної криптовалюти. Найбільше в цьому напрямку просунулися китайці, які створили цифровий юань.

Щоби прогнозувати майбутнє, варто проаналізувати майбутнє криптовалют, чого добився біткоїн за останні роки. Тільки за минулі чотири роки цифрова валюта пройшла важкий шлях:

• кількість користувачів збільшилася з 25 до 100 млн людей, а це майже 2% від усієї кількості населення планети (тобто перспективи вражаючі);

• більшість країн у різній мірі признали криптовалюти (в десятках країн є можливість покупки товарів, створені спеціальні закони для обігу нових цифрових грошей);

• провідні світові країни готуються до випуску власних криптовалют (не лише Китай);

• вже існуючі види крипти продовжують отримувати інвестування (лише Ілон Маск вклав у крипту мільярди);

• найбільші інвестиційні фонди задумалися про інвестиції в цифрові кошти;

• на провідних світових біржах з’явилися інструменти для торгівлі біткоїнами.

Якщо ще 5-6 років тому криптовалюту дехто вважав мильною бульбашкою, яка незабаром лусне, то зараз все змінилося.

Варто зазначити, що світові процеси також впливають на популяризацію криптовалют. Наприклад, пандемія 2021-2022 років призвела до того, що в цифрові гроші стало вкладатися дуже багато користувачів. Крім того, інвестували в крипту і мережі банків, адже це був єдиний багатообіцяючий спосіб прибутку. Інфляція в країнах, отримання санкцій, конфлікти між державами – всі ці процеси призводять не лише до коливань курсу, але і до популяризації крипти.

Причини популярності крипти

Фінансові експерти вважають, що можливості біткоїна далеко не вичерпані. Попри те, що він дещо втратив у нинішній вартості, деякі з аналітиків стверджують, що через 2 роки ціна одного біткоїна може перевищувати 500 тисяч доларів. Серед головних причин популярності крипти:

• децентралізованість системи – банки та фінансові системи країн не мають впливу;

• анонімність транзакцій;

• криптовалюта може видобуватися ким завгодно в будь-якій з країн (де це дозволено законом);

• низька комісія переказів;

• великий вибір криптовалют.

Останній пункт потребує особливої уваги. На нинішній момент існує понад 11 тисяч різноманітних криптовалют. Деякі з них можуть стрімко «вистрілити», як і біткоїн. Головне – розгледіти перспективу нового проєкту.

Таким чином, можна констатувати той факт, що найближчим часом популярність крипти буде тільки зростати. Всі дослідження експертів говорять про це. Адже можливості та переваги блокчейн-технологій, на яких базується робота кожної криптовалюти, дуже широкі.

Олег ЧОРНИЙ

для «Урядового кур’єра»