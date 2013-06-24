Міністр енергетики України Герман Галущенко взяв участь у засіданні Координаційної групи з енергетики G7+, до якої входять представники країн Групи Семи, а також Європейського Союзу, Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Румунії, Словаччини, а також ЄБРР, Світового банку та Секретаріату Енергетичного Співтовариства. Про це повідомляє Урядовий портал.

Засідання пройшло під головуванням Джеффрі Пайетта, заступника Державного секретаря США і координатора зусиль країн G7 з допомоги Україні у відновленні енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими терористичними атаками.

«Ситуація в енергосистемі залишається складною. російськими ракетами уражені всі теплові електростанції, знеструмлено 44 високовольтні повітряні лінії. Проводяться відновлювальні роботи, щоб стабілізувати електропостачання. Працюємо для підвищення потужності атомної генерації аби скоротити дефіцит в енергосистемі», - наголосив Міністр.

Водночас Герман Галущенко підкреслив, що останні російські атаки, зокрема, обстріли дронами об’єктів енергетичної інфраструктури на Одещині, а також артилерійські обстріли енергетичного підприємства на Херсонщині, призвели не тільки до припинення електропостачання мільйонів українців, але і до руйнувань важливого енергетичного обладнання.

«Ми вже отримуємо допомогу від наших міжнародних партнерів у вигляді матеріалів та потрібного обладнання. Водночас щоразу після нових атак потреби знову зростають. Наша мета – не тільки оперативно використовувати обладнання для проведення поточних відновлювальних робіт, але і сформувати запас устаткування, яке допоможе швидше відремонтувати енергооб’єкти після наступних обстрілів», - підкреслив міністр.

Герман Галущенко наголосив на проактивній позиції Міненерго в координаційній роботі з міжнародними партнерами, установами, компаніями та організаціями у залученні допомоги українськими генеруючим компаніям, операторам систем розподілу і передачі, газотранспортної системи, підземних газових сховищ та газорозподільчих мереж, газо- та вуглевидобувних підприємств.

Учасники засідання підтвердили готовність і надалі надавати підтримку українському енергосектору. Зокрема, США планують найближчим часом доставити велику партію з обладнанням для українських енергетичних компаній.