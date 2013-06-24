На Другому засіданні Старших посадових осіб з гуманітарних питань (Humanitarian Senior Officials Meeting - SOM), що відбулось 13 лютого 2023 року, Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович розповіла про можливості поєднання гуманітарної допомоги з іншою підтримкою вразливих верств населення в Україні. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Допомога, що отримується нами сьогодні як кризова має стати основою для системних проектів, котрі забезпечать сталість функціонування соціальної сфери після війни. Тож, з метою формування стратегії відновлення соціальної сфери і переходу від кризового фінансування до побудови сталих ефективних інституцій ми домовилися із організаціями системи ООН про координацію наших гуманітарних проектів керівним комітетом, який складатиметься із представників донорів та представників міністерства таким чином, щоб усі проекти в соціальній сфері були синхронізовані та відповідали на стратегічні виклики», – зазначила у своєму виступі Оксана Жолнович.

Міністр соціальної політики розповіла, що вже сформована адженда в декількох важливих напрямках, які потребують реформ. Зокрема, підготовлено концептуальну записку для нової програми з МВФ, де передбачено стратегію вдосконалення соціальної сфери, яка включає:

· побудову справедливої солідарної пенсійної системи та запровадження обов’язкового накопичувального пенсійного рівня,

· спрощення та більшу адресність соціальних допомог,

· розширення соціальних послуг для громадян, які перебувають у кризі, зокрема соціального супроводу і психосоціальної підтримки,

· розвиток сімейних форм виховання дітей,

· розвиток цифрових інструментів, які забезпечать прозорість та контроль за соціальною підтримкою.

Окремо вона наголосила на пріоритетності розвитку сімейних форм виховання та деінституалізації, а також проектів розвитку реабілітації, соціальних послуг, зокрема для ветеранів та їх родин, щоб надати їм психосоціальну підтримку та забезпечити соціальну реабілітацію.

Щодо цифрових інструментів, які допомагають надати адресно допомогу людям, що постраждали від війни, було згадано платформу єДопомога та гуманітарний рахунок Мінсоцполітики, відкритий у Національному банку України.

У своєму виступі Анна Ярош-Фрііс, в. о. директора Директорату Е (NEAR.E) Генерального директорату з питань сусідства та переговорів з розширення Європейської Комісії (DG NEAR), підкреслила, що Україна є стратегічним партнером Європи й Європейська комісія солідарна з Україною. Вона зазначила, що в 2023 році підтримка України продовжується, зокрема і соціального напрямку.

У заході взяли участь Андреас Папаконстантину, Директор з питань сусідства та Близького Сходу Генерального директорату з питань гуманітарної допомоги та цивільного захисту населення Європейської Комісії (DGECHO), Янез Ленарчіч, Комісар ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями, Ольга Стефанішина, Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, та представники великих міжнародних організацій.

Довідково

Засідання Старших посадових осіб з гуманітарних питань включає в себе зустрічі Комісара ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими явищами Я. Ленарчіча, представників держав-членів ЄС, ключових міжнародних донорів, гуманітарних організацій, що фінансуються ЄС (ЮНІСЕФ, УВКБ ООН, МОМ, МКЧХ, Данська рада з питань біженців, USAID, Карітас, ВООЗ, Європейський інвестиційний банк тощо), а також відповідних структурних підрозділів Європейської Комісії з представниками Уряду України, організацій та благодійних фондів.

Мета – обговорення викликів, потреб та кроків для реагування на гуманітарні ситуації.