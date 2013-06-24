Пару кросівок, які носила зірка американського баскетболу Майкл Джордан, продали на аукціоні за рекордні 1,47 мільйона доларів. Ця ціна найвища, яку коли-небудь платили за взуття відомого спортсмена, повідомляє ВВС. Кросівки з автографом самого Джордана придбав колекціонер Нік Фіорелла.

Майкл Джордан взував ці червоно-білі кросівки Nike Air Ships під час свого першого сезону з командою «Чикаго Буллз» 1984-го. Це був рік, коли баскетболіст почав співпрацю з Nike над створенням фірмової марки одягу та взуття.

Більшу частину кар’єри Майкл Джордан провів у команді «Чикаго Буллз», ставши іконою баскетболу й допомігши підняти репутацію НБА в усьому світі. Спортсмен завершив кар’єру 2003 року і став першим гравцем-мільярдером в історії НБА.

Кросівки Джордана не найдорожчі з-поміж тих, які продавали на аукціоні. Рекорд належить реперові Каньє Весту, чиї кросівки Nike Air Yeezy 1 продали у квітні цього року за 1,8 мільйона доларів.