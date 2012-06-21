Конституційний Суд України визнав конституційним Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Відповідне Рішення Суд ухвалив 14 липня на пленарному засіданні Великої палати Суду у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України, повідомляється на сайті КСУ.

Рішення Суду буде оприлюднено на офіційному вебсайті 15 липня.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь привітав рішення Конституційного Суду про конституційність закону про мову.

"Щойно Конституційний Суд України визнав конституційним Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Відповідне рішення Суд ухвалив 14 липня на пленарному засіданні Великої палати Суду у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України", - написав Кремінь у Фейсбуці.

"Вітаю рішення Конституційного Суду, який проявив державницьку позицію та став на бік національних інтересів України. Захист мови – це захист національних інтересів України. На 30-му році Незалежності у нас немає права на поразки. Особливо приємно, що ми маємо це рішення напередодні 16 липня — другої річниці дії мовного закону та нового етапу імплементації його важливих норм", – наголосив уповноважений із захисту державної мови.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість його норм набула чинності 16 липня 2019 року.

16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Відповідно до цієї статті, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування. Зокрема підприємства, установи та організації усіх форм власності; фізичні особи-підприємці; суб'єкти господарювання, які обслуговують споживачів (у тому числі інтернет-магазини).

Вимога стосується не лише сфери торгівлі. Йдеться також про освітні послуги (у тому числі гуртки і секції), медичне обслуговування, надання соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг.

Українською мовою має подаватися інформація в цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо.

Закон про мову оскаржувався у Конституційному суді. 21 червня 2019 року до КСУ надійшло подання 51 народного депутата щодо конституційності закону.

7 липня 2020 року Велика палата КСУ розпочала розгляд справи.

14 липня Велика палата Конституційного суду визнала конституційним Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".