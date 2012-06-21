Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що США та ЄС слід позбутися погляду на Україну як частину «пострадянського простору» і врешті визначити чітку дорожню карту вступу України до НАТО та ЄС.

Про це Кулеба написав у авторській статті для видання Foreign Affairs (США), переклад якої оприлюднено на сайті МЗС.

Глава української дипломатії зауважив, що з моменту розпаду Радянського Союзу у грудні 1991 року, регіон від Центральної Європи до Центральної Азії було прийнято називати «пострадянським простором». На думку Кулеби, ця назва завжди була проблематичною, а нині, за 30 років після появи, настав час її позбутися, оскільки саме поняття хибно припускає певну політичну, соціальну та економічну єдність різноманітної низки країн, серед яких і Україна.

Кулеба зазначив, що невдовзі після 1991 року спільна історія певний час ще об’єднувала країни, які постали на руїнах Союзу, проте у наступні десятиріччя вони рухалися вкрай різними траєкторіями, а спільний досвід втрачав важливість.

«Західним країнам час позбутися погляду на регіон як просто «пострадянський простір». Але якщо ця геополітична конструкція застаріла, яке бачення має прийти їй на заміну? Що США та їх союзники мають змінити у своїй політиці, аби вона відповідала новим реаліям? У випадку України йдеться, насамперед, про інституціалізацію місця нашої держави у західному світі. Час США та європейським союзникам врешті визначити чітку дорожню карту вступу України до НАТО та ЄС», – написав Кулеба.