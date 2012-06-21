Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Знеструмлено понад сотню населених пунктів, викорчувані й повалені дерева, знесені дахи – так розгулявся на Рівненщині буревій.
Не «авторитет» для нього й святе місце: в культурно-археологічному комплексі «Пересопниця» шквальний вітер дістався 28-метрового купола й таки «вкрав» у нього дах. Тепер обласне управління культури просить на його відновлення 300 тисяч гривень: на сесію обласної ради 15 березня вносять це невідкладне питання, кошти, вочевидь, виділять із резервного фонду.
Водночас фахівці «Обленерго», рятувальники та комунальники цими днями працюють цілодобово: знеструмлено вже 103 населених пункти, переважно через падіння дерев. Їх вітер ламає, наче сірники. Скажімо, в Рівному з легкістю викорчовує ялинки навіть у центрі міста, де відносно щільна забудова. Найбільше ж пошкоджень повітряних ліній у Березнівському, Гощанському, Дубенському, Здолбунівському, Корецькому та Костопільському районах. Фахівці просять жителів не наближатися до обірваних дротів і навіть не намагатися відновити електропостачання самостійно.
Тим часом вітряна погода ( пориви до 25 метрів за секунду) ускладнюється ще й зниженням температури, яку прогнозують синоптики, та ожеледицею.