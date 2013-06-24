В застосунку Дія доступна нова послуга — купівля військових облігацій. Це цінні папери, що випускає держава під час воєнного стану. Військові облігації стали дієвим інструментом для підтримки економіки України та Збройних Сил. Відтепер їх можна придбати в Дії та допомогти наблизити нашу перемогу.Про це повідомляє прес-офіс Мінцифри.
«Останні 3 роки ми робили спілкування українців із державою простим, зручним і швидким. Тепер ми даємо людям можливість допомогти державі у надскладні часи так само просто і зручно, придбавши військові облігації в Дії. Вони підтримують Збройні Сили, які знищують ворога та деокуповують міста. Це ваш внесок, що працює на перемогу», — зазначив Михайло Федоров, Віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України.
Вартість однієї військової облігації — від 900 гривень. Вони різняться за:
- датами виплат – на строк до 1,5 року;
- відсотками доходу – від 11 до 16 відсотків річних;
- назвами на честь тимчасово окупованих міст та територій – Херсон, Мелітополь, Маріуполь, Крим тощо.
Дія не продає облігації самостійно. Застосунок лише допомагає придбати облігації в одного із партнерів – банків та ліцензованих брокерів.
Тож як купити облігації в Дії?
- оновіть застосунок до останньої версії;
- у Послугах знайдіть Військові облігації;
- оберіть тип облігацій за назвою українських міст чи територій;
- виберіть банк чи брокера, у якого хочете купити облігації;
- вкажіть кількість облігацій;
- введіть контактні дані і оберіть картку єПідтримки, на яку отримаєте виплати через деякий час;
- перевірте та відправте запит до обраного партнера;
- підпишіть документи на відкриття рахунку в цінних паперах і оплатіть облігації;
- очікуйте на сповіщення від Дії. Зарахування на рахунок в цінних паперах відбувається протягом трьох робочих днів.
Це все. Дія повідомить, коли облігації надійдуть на ваш рахунок у цінних паперах.
Послуга реалізована Міністерством цифрової трансформації України спільно з Міністерством фінансів України, Національною Комісією з цінних паперів та фондового ринку й Національним банком України за підтримки Укрзалізниці.