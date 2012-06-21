«Урядовий кур’єр» дізнавався, за якими критеріями слід вибирати курси англійської мови, щоб отримати знання, а не витратити гроші даремно. Наводимо три базових критерії для новачків.

Курси англійської мови: як піти вчитися і не залишитися без грошей

Мабуть вам доводилося неодноразово чути, що сучасні мовні курси – марна трата часу. Особливо коли заняття проводяться в онлайн-форматі. Ви дійсно можете зіткнутися з подібною ситуацією, але тільки в тому випадку, якщо будете вибирати курси англійської мови навмання. Фахівці з вивчення англійської наводять три базові критерії, які допоможуть вам підібрати дійсно надійну мовну школу з хорошою методикою викладання.

Вивчіть рейтинг курсів англійської мови в мережі

Рейтинг курсів складається на підставі кількості запитів користувачів у пошукових системах, а також виходячи з відгуків реальних студентів. Тому, якщо ви відправляєтеся на пошуки мовних курсів англійської, рекомендуємо обов'язково вивчити онлайн-рейтинг шкіл англійської. Такий рейтинг ви можете знайти на сайті Englisher, який дозволяє переглядати усі доступні курси в українських містах, а також окремо вибирати перегляд онлайн-курсів.

Рейтинг шкіл допоможе вам дізнатися:

♦ популярність курсу;



♦ відгуки від реальних студентів, які раніше вивчали англійську;



♦ подробиці щодо тривалості, кількості занять на тиждень, чисельності студентів у групі, вартості занять.



Додатково на сайтах з рейтингами надаються контакти кожної установи. Обов'язково зателефонуйте менеджеру, щоб з’ясувати запитання, які хвилюють вас. Скористайтеся пробним заняттям, яке надається безкоштовно.

Дізнайтеся, за якою методикою проводяться заняття

Ймовірно, попередня порада допомогла вам вибрати для себе кілька оголошень, які пропонують хороші онлайн - курси англійської мови в Києві. Але врахуйте, що ваші знання багато в чому залежатимуть від методики викладання англійської, яка використовується викладачами.

Як дізнатися, яку методику навчання застосовує школа?

Найчастіше про це повідомляється в описі навчального курсу, або ж таке запитання можна задати менеджеру освітнього закладу. Намагайтеся якомога більше розпитати про особливості методики, чому саме вона була обрана, чим вона краще за інших.

Остерігайтеся пропозицій, коли викладач сам займається підготовкою плану занять. Це дуже складне завдання, що вимагає високого професіоналізму. Тому самотужки з ним справляються далеко не всі.

Оцініть кваліфікацію викладачів

Особистість і рівень освіченості викладача багато в чому визначає успіх студентів, які вивчають англійську мову.

Тому не соромтеся запитувати усі важливі подробиці про майбутнього наставника:

♦ освіта;



♦ сертифікати про рівень англійської мови;



♦ сертифікати про додаткову освіту;



♦ досвід роботи;



♦ які методики використовуються.

Не полінуйтеся особисто пошукати відгуки про викладача в інтернеті. А фінальне враження про нього зможете зробити на пробному занятті, від якого не варто відмовлятися.