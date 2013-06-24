В Україні визнаватимуть результати неформального та інформального (самоосвіта) навчання і на його базі присвоюватимуть професійні кваліфікації без необхідності навчання в закладах профтехосвіти.

Ухвалений Кабінетом Міністрів України Порядок про акредитацію кваліфікаційних центрів у комплексі з наявною нормативною базою дає змогу запровадити систему незалежної оцінки професійних кваліфікацій та надає старт роботі кваліфікаційних центрів, які присвоюватимуть кваліфікації за підсумками проходження теоретичного і практичного оцінювання.

Визнання результатів інформального і неформального навчання передбачено Законом України «Про освіту», але досі не було практичної можливості підтвердити свою кваліфікацію без навчання в закладі освіти.

Відповідно до ухваленого урядом Порядку про акредитацію кваліфікаційних центрів, контролюватиме їхню роботу Національне агентство кваліфікацій, що акредитовуватиме кваліфцентри, вестиме Реєстр експертів та Реєстр кваліфікацій, в якому буде вся необхідна інформація про роботу таких центрів, й у відкритому доступі міститиметься інформація про видані сертифікати із присвоєнням кваліфікації.

«Не важливо, де людина здобула знання, вміння, навички. Важливо, аби вона володіла необхідними компетентностями. А чи вона їх здобула в YouTube, чи на курсах, чи працюючи на виробництві, — немає значення», — зазначив голова Національного агентства кваліфікацій Юрій Баланюк.

За його словами, основна цільова аудиторія кваліфікаційних центрів — особи віком 30+. Це ті люди, котрі здобули вміння і навички іншої професії, але не готові знову витрачати два роки на навчання. Компетентності цих людей необхідно оцінити, і якщо вони відповідають вимогам профстандарту, видати сертифікат про присвоєння кваліфікації, з яким можна офіційно працевлаштуватися.

У Національному агентстві кваліфікацій зазначають, що у кваліфікаційних центрах можна буде підтвердити кваліфікацію, здобуту за кордоном: «Якщо людина здобула кваліфікацію в іншій країні, то потрібно надати відповідні документи, і цю кваліфікацію буде визнано».