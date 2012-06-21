Під час Всеукраїнського конкурсу з флористики та фітодизайну команда Луганщини зуміла показати, що мрія тутешніх жителів — відновлення цілісності регіону. Юні флористи створили з осінніх квітів килим, що відтворює кордони області, якими вони були до буремних подій 2014 року. Так підлітки висловили впевненість у тому, що край відродиться і розквітне кольорами єдності всієї України.
Як повідомляє департамент освіти і науки Луганської ОДА, на конкурс «Осінній розмай» до Києва з’їхалися одинадцять команд з різних областей України. За результатами роботи журі колектив вихованців гуртка «Флористика та живопис» Луганського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді посів ІІІ місце.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»