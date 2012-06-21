Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Компанія Lamborghini опублікувала в своєму мобільному додатку Unica App тизер нового суперкара, який стане сучасною версією знаменитої моделі Countach. Короткий ролик виявило видання The Supercar Blog.

За неофіційними даними, відроджений Countach створять на базі моделі Sian 2019 року, яка стала першим серійним гібридом італійської марки. До складу силової установки входить 6,5-літровий двигун V12 потужністю 785 к.с. і 34-сильний електричний двигун, об'єднаний з трансмісією.

Завдяки електродвигуну автомобіль може рухатися на малих швидкостях без споживання пального, наприклад під час паркування або руху заднім ходом. Всього було випущено 63 машини з кузовом купе і 19 родстерів.

Раніше стало відомо, що до кінця 2024 року всі моделі Lamborghini отримають електрифіковані силові установки в рамках плану по зниженню кількості шкідливих викидів. У реалізацію нової програми буде інвестовано понад півтора мільярда євро.

Частина коштів піде на розвиток технологій застосування композитних матеріалів в конструкції заради зниження маси авто, а інші гроші пустять на розробку агрегатів з комбінованою тягою.