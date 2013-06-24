Програма уряду та ЄС з обміну ламп розжарювання на LED-лампи поширилася на міста і селища міського типу у всій країні. Раніше вона була доступна лише в обласних центрах, а також Кривому Розі, Краматорську та Покровську. Тепер її масштабували, і ще 6 мільйонів енергоощадних ламп надійшли до 1300 відділень Укрпошти. А до кінця лютого лампи отримають навіть найменші села, щоб кожен українець міг скористатися послугою і зробити внесок у збереження світла.

«Програма обміну ламп для жителів України має на меті скорочення споживання електроенергії в пікові години. Бачимо, що громадяни охоче підтримали урядову ініціативу й активно замовляють лампи для обміну. Сподіваємося, що вже найближчим часом це матиме позитивний вплив на українську енергосистему. Тож і кількість планових та позапланових відключень електропостачання зменшиться», — наголосила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Українці вже обміняли майже 1,5 мільйона старих ламп на нові. Найбільше в Києві — понад 230 тисяч штук, Дніпрі — 130, Львові — 94, Харкові — 91 тисячу штук.