Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зустрівся з Ільмарсом Дурітісом, парламентським секретарем МОЗ Латвії та іншими членами латвійської делегації. Про це повідомляє Урядовий портал.

Під час спілкування сторони обговорили подальшу співпрацю між відомствами, зокрема у напрямку медичної евакуації українських пацієнтів з мінно-вибуховими травмами та хронічними захворюваннями.

«Латвія — одна із країн Європи, що допомагає Україні від початку повномасштабного вторгнення рф, від надання гуманітарної допомоги до підтримки українських ініціатив на міжнародній арені, за що ми щиро вдячні. Наші медики швидко перелаштувалися на працю у надзвичайно складних умовах та під постійними обстрілами проводять складні операції, приймають пологи, продовжують робити трансплантації. Це досвід, яким ми готові ділитися, але краще, щоб він не знадобився, а кровопролитна війна якомога скоріше закінчилася нашою перемогою», — зазначив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За словами парламентського секретаря МОЗ Латвії Ільмарса Дурітіса, підтримка та допомога українській системі охорони здоров’я не припинятиметься, до того — Латвія готова і надалі приймати українських громадян на лікування та реабілітацію, ділитись власним досвідом та переймати досвід у лікуванні бойових травм від українських лікарів.

«Сьогодні ще раз пересвідчився, що Україна має в ЄС надійного друга — Латвію, яка надає потужну підтримку нашій системі охорони здоров'я. Впевнений, що з такими партнерами ми зовсім скоро переможемо країну-агресора, і наступні зустрічі будуть про подальший розвиток та перспективи медичної сфери», — підсумував Віктор Ляшко.

Нагадаємо, що медична евакуація проходить через систему екстреного реагування Євросоюзу, коли різні країни ЄС оперативно шукають профільну спеціалізовану клініку для лікування і реабілітації українців. Так звані «медичні конвої» — приклад одного з ефективних напрямків порятунку пацієнтів, коли МОЗ України подає запит на евакуацію та отримує пропозиції щодо готовності прийняти пацієнтів та забезпечити їм необхідне лікування від різних країн-членів Європейського Союзу та Європейської економічної зони.