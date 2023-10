Лауреат Нобелівської премії з фізики 2023 року Ференц Краус перекаже грошову винагороду від премії на проєкт в Україні.

Про це він повідомив у інтерв'ю німецькому радіо Deutschlandfunk, передає Укрінформ.

«Близько півтора року тому на тлі жахливих подій в Україні я заснував асоціацію Science4People і з того часу докладаю зусиль у цій асоціації, постійно говорю з науковою спільнотою, щоби нашими пожертвами, нашою діяльністю ми підтримали проєкти на заході України, де ми працюємо разом з гуманітарними організаціями. Я направляю грошову частину призових у цю Асоціацію», - сказав лауреат.

Він зауважив, що так було з минулорічною премією Вольфа з фізики та нагородою Фонду BBVA Frontiers of Knowledge Awards.

Краус заснував ініціативу Science4People невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«З лютого 2022 року в охопленій війною Україні наростає масштабна гуманітарна криза. Особливу увагу потрібно приділяти дітям, людям похилого віку та інвалідам, які не змогли втекти від конфлікту. Їм потрібна наша допомога, наше партнерство та наша участь – на місці. Не тільки вижити, а й зберегти віру в краще майбутнє. Як найбільше колективне зусилля сучасності, наука несе відповідальність зробити внесок», - йдеться на сайті ініціативи.

Діяльність S4P спрямована на підтримку проєктів місцевих громад в Україні. Серед проєктів, які вже реалізовуються — спорудження нової інфраструктури для початкової школи в селі Бакоша Закарпатської області, де розмістили внутрішніх біженців і 300 учнів потребують додаткових ресурсів для навчання, а внутрішні переселенці — кращих умов для розміщення.

Також у жовтні 2023 року Science4People розпочала проєкт SKOLA+. Його мета — допомогти учням двох сільських закарпатських шкіл «подолати прогалини в навчанні, спричинені війною та пандемією COVID-19» за допомогою сучасніших методів та програм навчання, а також низки безкоштовних занять.

Партнерськими організаціями є STAN and Tabula Rasa for the Future Generation.

Ференц Краус (61 рік) народився та виріс в Угорщини. Має австрійські коріння. Працює у Німеччині, з 2003 року очолює Інститут квантової оптики Інституту Макса Планка у Ґархінгу.

Спільно з групою колег вперше згенерував і виміряв перший аттосекундний світловий імпульсі використав його для спостереження за поведінкою електронів в атомах, заснувавши нову галузь фізики — аттофізики. Саме за це відкриття він був удостоєний Краус став Нобелівської премії з фізики. Двома іншими лауреатами стали вчені П'єр Агостіні (Університет Огайо) та Анн Л’Юільє (Лундський університет). Імена лауреатів були оголошені 3 жовтня 2023 року.

Нобелівська премія передбачає грошовий приз близько 11 мільйонів шведських крон (майже 1 млн дол США).