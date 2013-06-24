18 грудня відбулась урочиста церемонія вручення премій за досягнення у сфері культури і мистецтва лауреатам 2022 року. Її провели Міністерство культури та інформаційної політики України та Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти. Про це повідомляє Урядовий портал.

«В цей складний та особливий рік все набуває нового значення. Ми зрозуміли, що ще більше маємо цінувати кожен день, кожну людину, кожен талант. На щастя, наша нація є скарбницею талантів. І сьогодні як ніколи важливо відзначати наших талановитих діячів культури. Тих, хто є творцями тієї м'якої сили, якою ми переможемо ворога. Дякую за ваш творчий внесок та бажаю всім нам перемоги», – зазначив Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року № 841«Про премії за досягнення у сфері культури і мистецтва», встановлено 12 премій у сфері культури і мистецтва. Всі ці премії носять імена видатних митців, що були визначальними для нашої історії та культури в тій чи іншій сфері та стали опорою українського мистецтва.

«Урочисте відзначення та вручення дипломів лауреатам мистецьких премій – це одна із задач для підвищення престижу професій та визнання здобутків наших митців – людей, які творять сучасну культуру в Україні, людей, які надихають, людей, досягнення яких визнали колеги», – сказала заступник Міністра культури та інформаційної політики України Галина Григоренко.

Кожна з мистецьких премій має затверджене положення, де прописаний порядок проведення конкурсу на здобуття премії. Протягом всього 2022 року організаційно-методичний супровід присудження всіх премії здійснювався Державним агентством України з питань мистецтв та мистецької освіти.

«Цьогорічне визначення лауреатів премій за досягнення у сфері культури і мистецтва було дуже складним процесом, бо постало питання того, чи зараз взагалі є доцільним проведення будь-яких мистецьких подій чи конкурсів. Однак, побачивши як ворог намагається позбавити нас життя, історії, культури та нашої ідентичності, ми не маємо права дати йому шанс забрати ще й можливість на творчість, самореалізацію й визнання. А тому, проведення цих премій та визначення лауреатів у 2022 році, це теж спільний спротив агресору. Ми маємо таланти та митців, на чиїх плечах тримається і триматиметься українське мистецтво й культура, і їх підтримка наразі вкрай важлива», – зазначила в.о. Голови Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти Ольга Россошанська.

Щорічно лауреатів обирають Комітети з присудження тієї чи іншої премії, досконально вивчивши всі отримані роботи від митців. До складу Комітетів входять фахівці з певного виду мистецтва, що здійснюють свою діяльність на засадах відкритості, публічності, прозорості, неупередженості, законності, об’єктивності й обґрунтованості рішень та недискримінаційного ставлення до претендентів.

На церемонії нагородження саме Голови Комітетів вручили дипломи лауреатам. Також під час заходу були презентовані роботи всіх переможців.