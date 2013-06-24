Легендарна «Артемсіль» допоможе сформувати флотилію дронів-камікадзе для ГУР, повідомивВіце-прем'єр-міністр - Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Урядовий портал.

До річниці повномасштабного вторгнення ДП «Артемсіль» та фандрейзингова платформа UNITED24 презентували спеціальну партію солі. «Міць. Українська кам’яна»розфасована у пачки по 200 грамів. Всього партія складається зі 100 000 пачок, адже вдалося знайти 20 тонн солі, видобутої в шахтах Соледара. «Міць. Українська кам’яна» з’явилась у продажу 21 лютого в мережі «Сільпо», а також онлайн на ROZETKA. Увесь прибуток — 465 гривень з кожної пачки — буде направлений на формування флотилії дронів-камікадзе для ГУР.

«Прибуток з кожної пачки піде на дрони-камікадзе, щоб укомплектувати нове ударне угруповання. Найближчим часом воно стане на захист нашої країни по всій лінії фронту», - зазначив Віце-прем'єр-міністр.