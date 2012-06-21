Мінський процес із самого початку був безперспективний. Натомість ситуація на Донбасі перетворюється у заморожений конфлікт. Про це сказав другий президент, колишній представник України у контактній групі Леонід Кучма на брифінгу журналістам у четвер.
«Я ніколи не говорив, але сьогодні скажу. Враховуючи те, що я підписував Мінські ці угоди. Розумієте, якщо лідери, які входять у Нормандський формат, особисто не ставили свої підписи. Ні Олланд, ні Меркель, не кажу вже про Путіна. Значить про що це говорить? Вони не вірили, що це буде виконано. І не хотіли брати на себе зобов'язання, підписуючи цей документ. Звідсіля і далі результати», – заявив він.
«Якщо дивитися на сьогоднішню ситуацію, зокрема на Раду безпеки ООН, то миротворчу місію я не бачу у найближчому майбутньому», – зауважив Кучма.
Також Кучма заявив про «заморожений конфлікт, через який впливатимуть на Україну, щоб довести її до...».
ДОВІДКА «УК»
Мінські домовленості були підписані 12 лютого 2015 року у столиці Білорусі контактною групою. У ній Україну представляв другий президент Леонід Кучма, Росію – посол в Україні Михайло Зурабов, також підписи поставили представник ОБСЄ Гайді Тальявіні та бойовики Олександр Захарченко й Ігор Плотницький.
Цьому передували 16-годинні переговори президента України Петра Порошенка з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом Франції Франсуа Олландом і російським лідером Володимиром Путіним.