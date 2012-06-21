Пасажири літака авіакомпанії British Airways здивувалися, коли почули від пілота «Ласкаво просимо в Едінбург!». Вони навіть подумали, що це жарт, адже вони летіли до Німеччини. Літак з Лондона мав приземлитися в Дюссельдорфі, але виявився в столиці Шотландії через помилки в польотному плані, повідомляє BBC.
Саме Единбург був відзначений у документах як кінцевий пункт призначення, тому пілот і диспетчери нічого не запідозрили. Перш ніж пасажири змогли вилетіти до Німеччини, вони провели 2,5 години на стоянці.
«Пілот сказав, що поняття не має, як таке могло статися. Він сказав, що подібного раніше не відбувалося, що екіпаж у всьому розбереться. Чекати було нестерпно. Туалети не працювали, вся їжа закінчилася, в салоні було дуже душно», – поділилася враженнями 24-річна Софі Кук.
Невідомо, хто саме винен у ситуації, що склалася. Можливо, якби пасажирам було оголошено час польоту, вони б зрозуміли, що летять не туди. Експерти стверджують, що поки не відомо, чи отримають пасажири компенсацію і як цей політ вплине на довіру до British Airways.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»