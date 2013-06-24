Попри війну Україні вдалося наростити експорт до ЄС, який у 2022 році склав 27,9 млрд доларів. Цього вдалося досягти завдяки лібералізації торгівлі, зокрема, ЄС прибрав квоти і мита для української продукції, а також прибрав автомобільні дозволи на період дії воєнного стану в Україні. Про це розповіла Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко під час прямого ефіру Національного телемарафону 8 лютого. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Всі запроваджені Євросоюзом кроки щодо лібералізації торгівлі з Україною дозволило орієнтувати більшу частину торгівлі на ринок ЄС. За результатами 2022 році 55% взаємного товарообігу припав саме на європейські країни. Ми й надалі працюватимемо над тим, щоб ЄС продовжив дію регламентів, які дозволяють Україні торгувати без квот і тарифів. Враховуючи умови, в яких працює український бізнес це було б дуже суттєвою підтримкою України на економічному фронті», - зазначила Юлія Свириденко.

Відповідаючи на питання щодо інтеграції до внутрішнього ринку ЄС, Перший віце-прем’єр-міністр зауважила, що це проміжний етап між Угодою про вільну торгівлю та повним членством в ЄС. Йдеться, перш за все, про однакові права України з іншими державами-членами ЄС в усіх сферах – рух товарів (угода АСАА), телекомунікації, енергетика, митниця, безпечність харчових продуктів тощо.

До кінця року Україна планує підписати Угоду АСАА. Це означає, що все промислове виробництво працюватиме за правилами ЄС, а значить європейському бізнесу буде вигідно розташовувати виробництво для ринку ЄС на території України.

Також тема розмови торкнулася санкційної політики України, зокрема, щодо запровадження санкцій в галузі ядерної енергетики росії.

«МАГАТЕ зафіксувало, що «Росатом» порушив 7 критеріїв ядерної безпеки, це компанія-терорист, яка має нести за це повну відповідальність. Накладання санкцій на «Росатом» – це абсолютно логічний крок з боку Президента і РНБО, і ми далі будемо тиснути на країну-терориста. Нам потрібно синхронізуватися з європейськими і американськими партнерами задля того щоб накласти санкції на всі компанії, які забезпечують постачання компонентів для російської армії», - наголосила Юлія Свириденко.