В Україні добре відомі будівельні проєкти, втілені компанією «АМК РЕМ-БУД», яка бере активну участь у практичній реалізації Президентської програми «Велике будівництво» у низці регіонів і в тому числі на Сумщині.

Якщо торік зусиллями колективу в краю полагоджено 380 тисяч квадратних метрів дорожнього полотна, то в 2021-му майже 400 тисяч. Завдяки розбудові дорожньої інфраструктури в рамках «Великого будівництва» на Сумщині за останні два роки полагодили доріг більше, ніж за 20 попередніх.

Як справедливо наголошують у компанії, в основі успішної роботи – міцний і професійний колектив, у якому чимало молодих спеціалістів. Тож і зараз тут роблять ставку саме на молоде поповнення.

Так, нещодавно на базі Глухівського агротехнічного фахового коледжу Сумського НАУ в режимі онлайн відбулася всеукраїнська науково-практична конференція за участі представниці компанії інженера кошторисно-договірного відділу м. Шостка Юлії Могили.

Учасники конференції, а це науковці, педагоги, представники бізнесу та місцевого самоврядування, акцентували увагу на перспективах дорожньої галузі, високих запитах на молоді кадри.

В «АМК РЕМ-БУД» залюбки приймають на роботу молодих фахівців. Особливо приємно, що з 2022-го на базі глухівського навчального закладу почнуть готувати дорожників, які неодмінно поповнять колектив компанії.