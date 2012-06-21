Лідери ісламістського руху «Талібан», які 15 серпня захопили владу в Афганістані, запросили в країну терористів з «Аль-Каїди».
Про це повідомило видання The Sun із посиланням на звіт міністерства оборони США.
Таліби запропонували терористам свої території, щоб створити в Афганістані «колиску джихаду».
20-річна військова місія США та союзників у країні зійшла нанівець. Кампанію розпочали у відповідь на теракт 11 вересня 2001 року.
«Аль-Каїду» усунули з Афганістану. Але після захоплення влади талібами, вони знову можуть повернутися на територію країни.
«Талібан» продовжував підтримувати відносини з «Аль-Каїдою». Вони запропонували терористам притулок в Афганістані», – йдеться в документі.
Терористичне угрупування ІДІЛ також скористалося виводом військ США та союзників з Афганістану.
Зараз у Пентагоні відмовилися коментували ситуацію.
15 серпня 2021-го бойовики руху «Талібан» почали «мирне захоплення» столиці Афганістану Кабула.
Президент країни Ашраф Гані склав повноваження та передав владу бойовикам.
Представник політичного офісу «Талібану» Мухаммед Наїм заявив про завершення війни в Афганістані.