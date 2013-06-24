ФЕСТИВАЛЬ. 12 та 13 листопада на сцені Національної опери України ім. Т.Г. Шевченка пройде Міжнародний фестиваль «Серж Лифар де ля данс» за участю світових зірок балету. Протягом двох днів глядачів вражатимуть унікальною балетною технікою представники найвідоміших театрів світу: Ла Скала, Паризької Гранд Опера, Берлінської опери, Астана опера, Віденської опери, Мюнхенської опери, Нідерландської опери і, звичайно, Національної опери України.

Урочисте відкриття фестивалю розпочнеться з короткометражного фільму про життя і творчість Сержа Лифаря та шедевра світової балетної класики «Сюїта в білому». Цей витончений балет у виконанні солістів Паризької Гранд Опера та Національної опери України подарує глядачеві незабутні емоції, чітке уявлення про французьку школу та хореографію Лифаря. А у другому відділенні — знакові постановки: «Ікар», «Ромео і Юлія», «Фавн» та «Ранкова серенада» у виконанні Станіслава Ольшанського, Катерини Кухар, Олександра Стоянова, Олександра Скулкіна та багатьох інших.

Другого дня відбудеться святковий гала-концерт зірок світового балету. У програмі — постановки, створені Сержем Лифарем, та інші балетні хіти. Свою майстерність цього вечора продемонструють учні Академії Лифаря, які виконають постановку «Лифар-сюїта». І головна подія — фрагмент з майбутньої прем’єри постановки «Лифар», яку повністю можна буде подивитися навесні 2022 року.

ВИСТАВА ОНЛАЙН. У Львівській національній опері 20-річчя прем’єри легендарної опери Мирослава Скорика «Мойсей» транслювали із зали без глядачів, оскільки Львів увійшов до «червоної» зони через стрімке погіршення ситуації із коронавірусом. Виставу транслювали наживо на Facefook та YouTube-каналі театру.

Цей твір Мирослав Скорик написав за однойменною поемою Івана Франка ексклюзивно на замовлення театру з нагоди 100-річчя, постановка вперше в історії української музики отримала допомогу Ватикана. Уже 20 років «Мойсей» є у репертуарі оперних театрів Львова та Києва, оперу неодноразово виконували під час гастролей.

31 жовтня «Мойсей» прозвучав під орудою відомого українського диригента — головного диригента Національної опери ім. Марії Бієшу в Кишиневі Андрія Юркевича, який виступає на сценах найкращих оперних театрів світу — в Італії, Німеччині, Франції, Бельгії, Монако, Греції, Польщі, Молдові, Чилі та інші. Під час прем’єрної постановки опери 2001-го він асистував Мирославу Скорику, бо творчий шлях диригента розпочався саме на сцені Львівського оперного театру.

Андрій Юркевич так говорить про їхню співпрацю: «Пригадую, як разом з Маестро ходив на уроки до виконавців, зокрема до Олександра Громиша — народного артиста України, який був першим виконавцем партії Мойсея. Тоді Олександр Якович щось просив пана Скорика змінити, і він змінював одразу якісь гармонії, вокальні ходи, вони обмінювалися думками. Це було дуже цікаво спостерігати, тому що не кожен раз ти маєш можливість бути присутнім при тому, як корифей-композитор працює з корифеєм-вокалістом і як народжується в такій співдружності щось справжнє — те, що залишиться назавжди».

Партію Мойсея виконував один із найкращих українських басів — Сергій Магера, народний артист України, соліст Національної опери України в Києві, запрошений співак оперних театрів Німеччини, Польщі, Італії, Франції, Бельгії, Нідерландів, США та інші. Серед виконавців були солісти Львівської національної опери Людмила Корсун, Роман Трохимук, Орест Сидір, Ігор Шевчук, Тетяна Вахновська, Андрій Бенюк, Олександр Зозуля, Юрій Шевчук, а також хор, балет та оркестр театру.