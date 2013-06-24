Понад 78% наших співгромадян уклали декларації з лікарями, які надають первинну медичну допомогу, тобто 32 528 000 осіб. Динаміка укладення декларацій стрімка: лише за останні три місяці мільйон українців уперше обрали лікаря, який надає первинну медичну допомогу. Найвищий відсоток пацієнтів із деклараціями у Київській області — понад 95. У Хмельницькій області таких понад 91%, в у Львівській — понад 90%.

Первинну допомогу надають понад 24 тисячі лікарів. Понад 1000 з них мають власну практику. З лікарями-ФОП декларацію уклали понад мільйон пацієнтів. У приватних центрах сімейного лікаря терапевта і педіатра обрали 960 тисяч.

Перелік безоплатних послуг у лікаря первинної ланки чітко визначений і містить: консультації для профілактики та контролю основних захворювань, базові дослідження та аналізи, вакцинацію згідно з календарем щеплень, створення електронних рецептів на «Доступні ліки», інсулін і електронних направлень на проведення досліджень чи лікування.

Тільки цього року лікарі первинної ланки виписали: понад 34 мільйони, або 58%, електронних направлень; понад 2 мільйони з 3 електронних медичних висновків про тимчасову непрацездатність; понад 11 мільйонів електронних рецептів на «Доступні ліки» пацієнтам із хронічними захворюваннями. Цього року НСЗУ уклала договори із понад 2200 надавачами первинної меддопомоги та виплатила їм 16,7 мільярда гривень за надання допомоги пацієнтам.

Останні три місяці найпопулярнішими причинами звернень до лікарів ПМД були питання імунізації, кашель, потреба у профілактиці певних захворювань та адміністративні процедури. Із питань імунізації / профілактичного лікування звернулися понад 7,1 мільйона пацієнтів; майже 2 мільйони скаржилися на кашель; по профілактику й підтримку здоров’я зверталися 1,7 мільйона людей; адміністративними процедурами цікавилися 1,6 мільйона; 1,1 мільйона скаржилися на загальну слабкість, втому, лихоманку.

«На жаль, пацієнти звертаються не завжди по обстеження чи призначення лікування. А й з адміністративними питаннями, які часто вирішують без звернення до лікаря. Медпослуги первинної ланки не належать до екстрених, тому не слід вимагати від сімейних лікарів термінового реагування чи зв’язку 24/7. НСЗУ закликає українців берегти час сімейного лікаря, щоб він мав змогу дбати про пацієнтів тоді, коли це стосується здоров’я», — цитує пресслужба НСЗУ слова т.в.о. голови відомства Дмитра Самофалова.