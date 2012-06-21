Замінити грудне молоко для малюка може тільки спеціальна дитяча суміш. Але як показує практика, більшість матерів не обізнані в питанні правильного харчування для дітей. Лікарі вирішили допомогти і розповіли, чим не можна годувати дитину до 1 року.
Хто б міг подумати, що батьки самі викликають анемію у своїх дітей. Проблема полягає в тому, що вони занадто рано починають давати малюкові коров'яче молоко, в процесі вживання якого розвивається нестача заліза. Крім цього, в продукті є білок, який виступає в ролі алергену, на який реагує кожна друга дитина.
Не зважаючи на «бабусині поради», козяче молоко також не варто вживати дітям до 1 року. Якщо не можна вживати молоко, так само протипоказані і каші на ньому. Оскільки каша є основою їжі малюка, найкраще використовувати спеціальні дитячі суміші.
Що стосується кисломолочних продуктів, то вони повинні бити виключно дитячими. У процесі виробництва з них забирають усе зайве, зменшуючи рівень білка і мінеральних речовин. Таким чином навантаження на нирки дитини стає меншим і не шкодить здоров’ю. Сир варто включати в раціон не раніше, ніж дитині виповниться 6-9 місяців. Педіатри зовсім не рекомендують давати будь-які молочні продукти, якщо мати годує малюка грудьми. Але якщо це не так, то сир можна давати один раз в день, під час вечірнього годування. Сметану і вершки варто вводити в харчування не раніше, ніж у півтора року. Але в якості доповнення, а не основного продукту.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»